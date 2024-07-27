Кицбюэль. Берреттини выиграл десятый титул ATP в карьере

Маттео Берреттини стал чемпионом на турнире ATP 250 в Австрии

Кицбюэль, Австрия • 22-27 июля • грунт • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Маттео Берреттини (Италия) – Уго Гастон (Франция) 7:5, 6:3

Итальянский теннисист продлил свою победную серию до десяти матчей. Напомним, что на предыдущей неделе Берреттини выиграл титул на турнире ATP 250 в Гштааде. Как и тогда, на этой неделе Маттео не проиграл ни одного сета по ходу турнира.

Путь к победе:

R32: Павел Котов (-) 7:6(6), 7:6(5)

R16: Алехандро Табило (Чили, 2) 7:6(4), 7:6(5)

QF: Николас Морено де Альборан (США, WC) 7:6(5), 6:3

SF: Янник Ганфманн (Германия) 6:4, 6:4

FR: Уго Гастон (Франция) 7:5, 6:3

Сегодня Берреттини сыграл 16-й финал на уровне ATP и одержал десятую победу. В этом сезоне итальянец выиграл уже третий одиночный трофей. В апреле Маттео стал чемпионом на грунтовом турнире ATP 250 в Марракеше.

Благодаря победе в Кицбюэле Маттео Берреттини поднимется в мировом рейтинге на 40-е место, а Уго Гастон, который сыграл свой второй решающий матч в ATP-туре, займёт 60-ю позицию.

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