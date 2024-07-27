Сборная Украины U-18 разгромила Кипр во втором матче юношеского Евробаскета-2024

Сине-желтые полностью доминировали на паркете

Баскетбольная сборная Украины U-18 разгромила Кипр на юношеском Евробаскете-2024 (93:42).

Если в первой четверти на паркете еще шла борьба, то в дальнейшем Украина полностью доминировала над соперником. Показательной является последняя десятиминутка, по ходу которой Кипр набрал всего два очка. Украина же завершила встречу с впечатляющим отрывом в 51 балл.

Самым эффективным в составе Украины был Десмонд Йяму, которому лишь одного подбора не хватило до дабл-дабла (14+9). Самым результативным в составе сине-желтых стал Лука Лохманчук, набравший 17 очков.

Напомним, что Украина U-18 стартовала с поражения от Чехии (71:93). В третьем матче группового этапа сине-желтые будут противостоять команде Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет завтра, 28 июля, начало — 14:30 по киевскому времени.

Юношеский чемпионат Европы-2024 по баскетболу. Дивизион В. Группа С. Второй тур

Украина — Кипр — 93:52 (22:16, 21:8, 29:16, 21:2)

Украина: Лохманчук 17, Йяму 14 + 9 подборов, Сушкин 7 + 5 подборов, Колобов 6 + 5 перехватов, Сытар 3 — старт, Сенник 10 + 7 подборов, Упырь 8 + 3 перехвата, Гогуленко 8, Король 7, Липка 6, Романица 4, Балюк 3.

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