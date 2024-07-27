Connect with us
Футбол

Олимпиада. Аргентина побеждает Ирак и берет 3 очка

Вышли на первое место

Олимпиада. Аргентина побеждает Ирак и берет 3 очка

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • Завершился матч группового этапа Олиймпийских игр по футболу между сборными Аргентины и Ирака. Уверенную победу одержали номинальные хозяева. Первый тайм показал ничью на табло, но во второй части игры команда Маскерано взяла свое.

    Таким образом, Аргентина берет первые очки на турнире и поднимается на 1-е место в таблице группы В. Свой матч во 2-м туре еще должны сыграть Украина и Марокко, которые выступают в этом квартете.

    Олимпийские игры-2024

    27.20.2024. Лион. "Парк Олимпик Лионнез"

    Аргентина – Ирак 3:1

    Голы: Альмада 13, Гонду 62, Фернандес 85 – Хуссейн 45+4

    Олимпиада. Аргентина побеждает Ирак и берет 3 очка

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis