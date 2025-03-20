Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, который завоевал золото на Олимпиаде-1996, доволен тем, что бокс вернули в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

«Это фантастическая новость. Золото Олимпиады – одно из самых больших достижений в моей карьере, и мне было бы обидно видеть, что у нового поколения боксеров забрали возможность бороться на Играх. Было важно сохранить бокс на Олимпиаде».

«Это важно и для тех, кто только начинает заниматься этим спортом, и для тех, кто уже выступает в профессионалах. Это была бы катастрофа, если бы бокс потерял место на ОИ-2028, поэтому я очень рад и благодарю всех, кто работал над этим решением», – считает Кличко.

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото на Олимпиаде-2024.

sport.ua