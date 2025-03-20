Майами. Кириос одержал первую победу за последние 2,5 года, Карабелли и Спиццирри впервые выиграли матчи на “Мастерсе”

На “Мастерсе” в Майами завершился первый игровой день



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Ник Кириос (Австралия, PR) – Маккензи Макдональд (США, Q) 3:6, 6:3, 6:4

Кантен Алис (Франция) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 6:3, 6:4

Эллиот Спиццирри (США, WC) – Билли Харрис (Великобритания, Q) 7:6(2), 3:6, 6:2

Миомир Кецманович (Сербия) – Александар Ковачевич (США) 6:4, 6:4

Жауме Мунар (Испания) – Артур Риндеркнех (Франция) 6:3, 7:6(5)

Корентен Муте (Франция) – Александр Блокс (Бельгия, Q) 7:6(5), 6:4

Александр Мюллер (Франция) – Рей Сакамото (Япония, Q) 6:4, 6:4

Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Кристофер О’Коннелл (Австралия, Q) 6:3, 3:6, 7:6(5)

Камило Уго Карабелли (Аргентина, LL) – Брэндон Холт (США, Q) 2:6, 7:6(5), 6:4

• 38-летний Монфис вышел во второй круг и стал самым возрастным игроком за последние 33 года, выигравшим матч на турнире

• Ник Кириос одержал первую победу с октября 2022 года, когда дошел до четвертьфинала на турнире в Токио. Австралийский теннисист провел четвертый матч в этом году. Напомним, что он сыграл лишь один поединок в период 2023-2024 годов. Во втором круге Кириос встретится с 23-й ракеткой мира Кареном Хачановым, которому уступает 1-2 в очном противостоянии.

• 134-я ракетка мира Эллиот Спиццирри впервые сыграл в основной сетке “Мастерса”. Во втором раунде соперником американца станет его соотчественник 25-й номер рейтинга АТР Себастиан Корда.

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