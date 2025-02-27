Фьюри рассказал, чем занимается после завершения карьеры. Стал тренером

Instagram. Пэрис и Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри после завершения карьеры в боксе говорил, что планирует проводить больше времени с семьей. Бывший чемпион рассказал, что ему это удается – он стал личным тренером для жены Пэрис.

«Я уже где-то месяц тренирую Пэрис. У нее все получается, все отлично. Вообще, у меня все отлично, я чувствую себя великолепно. Буду вам сообщать, что делаю после завершения карьеры», – сказал Фьюри.

Несмотря на официальное заявление о завершении карьеры, даже промоутеры Фьюри уверены, что супертяж вернется для боя против Энтони Джошуа.

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sport.ua