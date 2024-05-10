Легендарный австралийский боксер назвал победителя боя Ломаченко – Камбосос

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко и Джордж Камбосос

Бывший двукратный чемпион мира Шон Портер высказал мнением о возможном исходе предстоящего боя между Василием Ломаченко и представителем Австралии Джорджем Камбососом, который состоится 12 мая в Перте (Австралия).

«Если бы я делал ставку, то поставил бы на победу Ломаченко судейским решением. Он очень точный. Меткий стрелок, обладающий силой в обеих руках. Не думаю, что Джорджа смогут остановить. Мы знаем, что у него в крови, откуда он и во что верит. Но, честно говоря, мне кажется, бой сложится в пользу Ломаченко – 60 на 40», – признался Портер.

Ранее Василий Ломаченко рассказал о желаемом после боя с Джорджем Камбососом.

sport.ua