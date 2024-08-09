Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Хижняк выиграл золото Олимпийских игр 2024 в категории до 80 кг!

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В финале боксерского олимпийского турнира украинец победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

Первый раунд Хижняк на записках судей выиграл (3:2), затем проиграл вторую трехминутку (2:3). Все решил третий раунд.

Легендарный Александр Усик отреагировал на успех Хижняка, опубликовав Instagram-сториз:

«Слава Богу! Слава Украине», – написал Усик.

Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай

ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024

sport.ua