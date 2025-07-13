Самые сложные поединки в карьере Даниэля Дюбуа

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19 июля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, состоится поединок за абсолютное чемпионство в сверхтяжелом весе между чемпионом WBA, WBO, WBC 38-летним украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF 27-летним британцем Даниэлем Дюбуа ((22-2, 21 КО.

В преддверии потенциального абсолютного чемпионства британца вспоминаем, кто именно создал для него самые ощутимые проблем в профессиональном боксе.

Даниэль Дюбуа PTS 10 Кевин Джонсон

6 октября 2018 года

Лестер, Великобритания

Американец Джонсон стал первым, кого Дюбуа не сумел пройти досрочно. Но это и не удивительно, ведь победить скользкого Кевина – ужасно сложно. Даже Виталий Кличко в лучший период своей карьеры так и не нашел, как донести действительно тяжелый удар по сопернику из США.

Джонсон – странный персонаж. После начала полномасштабного вторжения России в Украину улетел в РФ, ходил в футболке с Путиным и говорил, что хочет гражданство. Но как боксер он непрост. Большинство проспектов не могут нокаутировать его, а возятся с ним на протяжении долгих раундов.

У Дюбуа на это ушло все десять трехминуток. Поединки до и после были выиграны досрочно, но не здесь. Оказалось, что сила Даниэля не всегда является решающим фактором.

Джо Джойс КО 10 Даниэль Дюбуа

28 ноября 2020 года

Вестминстер, Великобритания

На момент встречи и Джойс, и Дюбуа были непобедимыми британскими проспектами. Оба – с тяжелыми кулаками и любительским прошлым. Джо участвовал в Олимпиаде. Следующим в сборной Британии должен был стать как раз Дюбуа, но он отказался от карьеры в любителях из-за коронавируса.

По ходу поединка побеждал именно Даниэль. Он лучше работал джебом, уходил, встречал. И этого хватило бы для победы, если бы не сила удара и немного везения для Джойса.

Тот атаковал, атаковал, терпел, атаковал. Сломал сопернику орбитальную кость. И заставил выйти из противостояния. Как показали записки после поединка, Даниэль мог победить решением судей.

Бой сложен не только из-за этого. Еще и потому, что после поражения Даниэль получил очень много критики со стороны фанатов. Такое еще нужно было выдержать и не сломаться.

Даниэль Дюбуа ТКО 3 Кевин Лерена

3 декабря 2022 года

Лондон, Великобритания

Да, по официальному итогу и не разглядишь конкуренцию. Но она была.

В этом поединке Дюбуа частично готовился к встрече против Усика. Поэтому и соперник был подходящий: невысокий, левша, с быстрыми руками.

Эти руки едва не натворили проблем в карьере Даниэля.

Лерена попал почти на самом старте противостояния. Дюбуа повело, а потом он еще и травмировал колено. Так что ситуация резко стала патовой – риск проиграть досрочно стремительно вырос.

К счастью для британца и его фанатов, с ударом у Дюбуа все в порядке. А Лерена не был готов сдерживать агрессивное наступление соперника после того, как тот попал.

Даниэль победил досрочно, но прошелся по кромке.

Александр Усик КО 9 Даниэль Дюбуа

26 августа 2023 года

Вроцлав, Польша

Противостояние сложилось, потому что Усик все же решил подождать Тайсона Фьюри. Александр говорил после победы над Энтони Джошуа: буду биться либо с Фьюри, либо не буду биться вообще. Но вышло иначе.

С Тайсоном договоренности то появлялись, то исчезали. Подождать пришлось, защищая пояс против претендента. Дюбуа выходил в ринг именно под таким статусом.

И если брать бой цельно, британцу было очень тяжело. На записках трех судей он выиграл всего один раунд. Часто не успевал за украинцем. Единственное, за что он зацепился – удар ниже пояса, который вместе с командой превратил в преимущество.

Даниэль проигрывал в профе всего дважды. И это поражение стало более серьезным. В противостоянии против Джойса Дюбуа лидировал. А потом снялся из-за травмы. В бою против Усика Даниэль проигрывал. Имел всего один удачный раунд. А потом еще проиграл нокаутом, когда пропустил джеб.

Так сложно Дюбуа в профи еще не было никогда. И не стало сложнее в следующих трех боях.

Сможет ли «Динамит» побороть непобедимого «украинского Кота»? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик-Дюбуа, отдают предпочтение Александру Усику – коэффициент на победу 1.27 против 3.57 на Дюбуа. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!

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