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Автоспорт

Формула E: Верляйн заработал важные очки за поул

Формула E: Верляйн заработал важные очки за поул

Паскаль Верляйн, пилот заводской команды Porsche, начнёт с поула вторую гонку берлинского уик-энда Формулы E, что для него принципиально важно. Дело в том, что за поул в электрической серии победитель квалификации получает не только хороший шанс побороться за победу, но и три призовых балла. 

При этом Оливер Роулэнд, лидер чемпионата, заработал штраф за то, что под конец вчерашней гонки стал виновником столкновения с одним из соперников, потеряет сегодня пять позиций и стартует только восьмым. А вчера он вообще не набрал очков, поскольку не добрался до финиша. 

Таким образом преимущество гонщика заводской команды Nissan сократилось настолько, что сегодня ему вряд ли удастся досрочно обеспечить себе титул, и борьба продолжится в дни лондонского финала.

Стоит добавить, что для немецкого гонщика, действующего чемпиона мира, занимающего вторую строчку личного зачёта, это первый поул на домашнем этапе сезона. 

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