Недовольство в лагере Реала: Винисиус не согласен с установкой Алонсо

Крайний нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор был недоволен тем, что главный тренер команды Хаби Алонсо поставил перед ним задачу играть на правом фланге в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с "ПСЖ", в котором "сливочные" уступили со счётом 0:4. Об этом сообщает COPE со ссылкой на источники из окружения футболиста.

По имеющейся информации, несмотря на сообщения о том, что бразильский вингер близок к продлению контракта с испанским грандом, стороны не достигли договорённости о новом трудовом соглашении.

Действующий контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 170 миллионов евро.

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