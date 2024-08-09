Джонни Херберт: Мне нравится работать стюардом FIA

Джонни Херберт, бывший гонщик Формулы 1, на счету которого 161 Гран При и три победы, ныне сотрудничает с FIA в качестве приглашённого стюарда.

В том числе именно он работал в этой роли на Гран При Австралии, где Фернандо Алонсо был оштрафован за то, что он раньше обычного затормозил перед 6-м поворотом на последнем круге гонки и спровоцировал вылет Джорджа Расселла за пределы трассы.

В итоге двукратный чемпион мира с 6-го места переместился на 8-е, а также получил три штрафных балла. Хотя он и команда Aston Martin не согласились с вердиктом стюардов, они не стали его оспаривать.

«Такие люди, как Фернандо, как Льюис Хэмилтон или Макс Ферстаппен – настоящие гонщики, им свойственны особые качества, ведь они способны выжимать из машины всё, но также у них особый психологический настрой, и они отлично умеют располагать машину на трассе, – рассуждал Херберт в интервью испанской газете AS. – Но правила есть правила. А вообще у стюардов рискованная профессия. И принимать правильные решения становится всё сложнее.

Мы должны ориентироваться только на специальные методики, разработанные FIA, но также выслушиваем мнения команд и гонщиков. Проблема в том, что когда происходят даже незначительные корректировки правил, это лишь создаёт ещё больше сложностей.

В действующих правилах есть очень много откровенно глупых положений, допускающих неоднозначные трактовки, и тогда все начинают жаловаться. Команды всегда находятся в сложной ситуации, потому что правила не всегда чётко отражают гоночные реалии. Из-за этого начинаются различные игры, когда все хотят толковать регламент в свою пользу, чтобы получить преимущество.

Впрочем, лично мне эта работа нравится. У неё есть лишь одна негативная сторона: каждый раз, когда мы принимаем решения, то неизбежно оказываемся под огнём самой жёсткой критики. Но мне везёт в том плане, что я сильный и широкоплечий парень! (смеётся)

Если говорить о Фернандо, то он настолько талантлив, что и сейчас, когда ему за 40, он может бороться за титул, но в состоянии ли Aston Martin предоставить ему такую машину, какую он хочет?

Сезон 2023 года эта команда начала с подиумов, показывала отличные результаты, и Алонсо был очень доволен, но сейчас всё несколько сложнее. Обычно он финиширует в районе 8-го места, а это не то, к чему он стремится. Но в теории команда может модернизировать машину настолько, что будет вновь сражаться в первых рядах – мы это видим на примерах McLaren и Mercedes.

Фернандо видит, какие результаты показывают Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, Макс Ферстаппен, Оскар Пиастри и Ландо Норрис, и это его наверняка расстраивает. Его огорчает тот факт, что его машина не позволяет выигрывать гонки, хотя ему нужны именно победы. В Aston Martin прилагают все усилия, приглашают отличных специалистов, чтобы создать быструю машину, но, к сожалению, эта работа требует времени».

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