Шарль Леклер оценил шансы Ferrari на Кубок конструкторов

За шесть этапов до конца сезона команда Ferrari занимает третье место в Кубке конструкторов и 75 очков уступает лидирующей McLaren. После финиша гонки в Сингапуре Шарль Леклер оценил шансы Скудерии на победу по итогам сезона.

Шарль Леклер: «Если мы будем показывать стабильные результаты, не упускать возможности и зарабатывать очки, то, надеюсь, по итогам сезона у нас окажется достаточно очков для победы в Кубке конструкторов. Но если говорить о чистой скорости машины, то я не считаю, что мы находимся на уровне, чтобы бороться за титул.

Я не вижу нас среди главных претендентов на Кубок конструкторов, но если соперники продолжат совершать ошибки, то мы можем оказаться в борьбе. Две последние гонки получились хорошими, но я всегда говорил, что нужно быть осторожными и не завышать ожидания, поскольку машина McLaren по-прежнему немного лучшей нашей.

Впереди ещё будут трассы, на которых мы сможем максимально приблизиться к ним, но будут и те, на которых наше отставание вырастет. В этом сезоне, за исключением Монако и Монцы, не было других трасс, на которых наша машина была быстрейшей».

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