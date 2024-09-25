Connect with us
Автоспорт

Шарль Леклер оценил шансы Ferrari на Кубок конструкторов

Шарль Леклер оценил шансы Ferrari на Кубок конструкторов

За шесть этапов до конца сезона команда Ferrari занимает третье место в Кубке конструкторов и 75 очков уступает лидирующей McLaren. После финиша гонки в Сингапуре Шарль Леклер оценил шансы Скудерии на победу по итогам сезона.

Шарль Леклер: «Если мы будем показывать стабильные результаты, не упускать возможности и зарабатывать очки, то, надеюсь, по итогам сезона у нас окажется достаточно очков для победы в Кубке конструкторов. Но если говорить о чистой скорости машины, то я не считаю, что мы находимся на уровне, чтобы бороться за титул.

Я не вижу нас среди главных претендентов на Кубок конструкторов, но если соперники продолжат совершать ошибки, то мы можем оказаться в борьбе. Две последние гонки получились хорошими, но я всегда говорил, что нужно быть осторожными и не завышать ожидания, поскольку машина McLaren по-прежнему немного лучшей нашей.

Впереди ещё будут трассы, на которых мы сможем максимально приблизиться к ним, но будут и те, на которых наше отставание вырастет. В этом сезоне, за исключением Монако и Монцы, не было других трасс, на которых наша машина была быстрейшей».

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis