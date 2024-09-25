Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри высказал мнение о том, что с ним сделал украинец Александр Усик, победив в поединке за абсолют в мае этого года, и что делает до сих пор.

«У меня есть человек, который меня победил, лишил меня девственности, забраа ее туда, где живет – в Украину или в Испанию. Я не знаю, где он там живет, но он лишил меня победы, и это то, что меня волнует. Меня не беспокоит, что делает кто-то другой. Есть парень, который сейчас держит меня за гребаные яйца», – заявил Тайсон Фьюри.

Ранее Тайсон Фьюри высказался о реванше с Александром Усиком.

sport.ua