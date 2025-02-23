Рашбрук: Хотим, чтобы Ford и Ferrari вновь боролись в WEC

В конце января стало известно, что корпорация Ford вернётся в высшую категорию гонок на выносливость, для чего разработает и построит собственный гиперкар. По словам Марка Рашбрука, директора Ford Perfomance, работа над спортпрототипом класса LMDh уже началась.

«Занимаясь развитием нашей стратегии в области автоспорта, мы прикидывали, в каких чемпионатах хотелось бы выступать, и в тот момент нам не казалось, что гонки спортпрототипов – это то, что нам нужно, – цитирует Рашбрука американское издание Racer. – Мы решили, что в основе нашей стратегии будет четыре направления: участие в международных соревнованиях с нашими спорткарами Mustang, внедорожные гонки (“Дакар”), проведение показательных выступлений наших электромобилей (соревнования по скоростному подъёму на гору Пайкс-Пик) и Формула 1…

Но теперь нам кажется, что настал подходящий момент прийти в гонки спортпрототипов. Поскольку действие технического регламента в этой категории продлено до 2029 года, настал правильный момент для принятие такого решения».

По информации Racer, в качестве технологического партнёра для разработки шасси в Ford выбрали канадскую компанию Multimatic – в частности, она строит шасси для заводской команды Porsche, вполне успешно выступающей в WEC. Вскоре должно быть принято решение о программе по созданию силовой установки, поскольку пока неясно, будущие двигатели V8 будут атмосферными или оснащёнными турбинами.

2025 год отводится на разработку гиперкара Ford, в 2026-м начнётся интенсивная программа тестов, а дебют в WEC намечен на 2027-й.

«Со многими аспектами мы пока не определились – мы просто хотим, чтобы нас воспринимали именно как Ford», – заявил Рашбрук, при этом признав, что создание собственной заводской команды полного профиля всё-таки не планируется. Американской корпорации предстоит выбрать партнёра среди существующих команд, специализирующихся на гонках на выносливость, и заключить необходимые договорённости о сотрудничестве.

«Соперничество в Ле-Мане с ведущими автопроизводителями мира очень много значит для нашей компании, – добавил директор автоспортивных программ Ford . – Несколько лет назад фильм “Ford против Ferrari” привлёк огромное внимание к знаменитой истории, датированной 60-ми годами прошлого века, и её помнят до сих пор. Мы вновь предвкушаем это соперничество, хотим, чтобы Ford и Ferrari боролись на трассах вновь, но ещё важнее, что WEC стал чемпионатом высочайшего уровня, в котором участвуют многие автопроизводители. И мы тоже хотим в нём выступать».

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