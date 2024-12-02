Авиакомпания организовала специальный рейс для болельщиков Ливерпуля. Фото

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Фото – Liverpool John Lennon Airport

Авиакомпания организовала специальный рейс для болельщиков английского "Ливерпуля".

По информации ливерпульского аэропорта имени Джона Леннона, компания "EasyJet" выполнила рейс для болельщиков "Ливерпуля" из столицы Норвегии Осло, доставляя их на игру с "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" на "Энфилде" обыграл "Манчестер Сити" со счётом 2:0 и возглавляет турнирную таблицу с 34-мя очками. "Манчестер Сити" расположились на втором месте с 25-ю очками.

Видеообзор матча смотрите на сайте.

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