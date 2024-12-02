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Футбол

Авиакомпания организовала специальный рейс для болельщиков Ливерпуля. Фото

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Авиакомпания организовала специальный рейс для болельщиков Ливерпуля. Фото

Фото – Liverpool John Lennon Airport

    • Авиакомпания организовала специальный рейс для болельщиков английского "Ливерпуля".

    По информации ливерпульского аэропорта имени Джона Леннона, компания "EasyJet" выполнила рейс для болельщиков "Ливерпуля" из столицы Норвегии Осло, доставляя их на игру с "Манчестер Сити".

    "Ливерпуль" на "Энфилде" обыграл "Манчестер Сити" со счётом 2:0 и возглавляет турнирную таблицу с 34-мя очками. "Манчестер Сити" расположились на втором месте с 25-ю очками.

    Видеообзор матча смотрите на сайте.

    www.ua-football.com

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