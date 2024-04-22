«Это не был его день». Что в Испании писали о двух пропущенных голах Лунина в Эль-Класико с Барселоной

Украинский кипер действовал по большей части неудачно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

После "героической игры" с "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов, Андрей Лунин выдал посредственный матч с "Барселоной". Испанские футбольные обозреватели поставили украинцу низкие баллы, признавая, что он сыграл не очень удачно в первом и втором голе "Барсы", а также в "фантомном" голе Ламина Ямаля.

AS отмечает, что "Бернабеу" встретил Лунина овацией за его матч на "Этихаде", но против "Барселоны" это "не был его день".

"У Лунина был тяжелый старт. Он начал с ошибки, когда неудачно вышел из ворот после углового, и Кристенсен забил гол. Мадрид проигрывал угловые, и украинцу было тяжело. Ему все же удалось удержать мяч от гола после удара Ямаля. Мы так и не узнаем, пересек ли мяч линию ворот, у Ла Лиги нет технологии по линии, и рефери решил не засчитать мяч. Во втором голе "Барсы" он неудачно выбил мяч, но его отвлек Ферран Торрес", – пишет мадридское издание.

Барселонские издания тоже признают, что Лунину было трудно.

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"После хорошей игры с "Сити", он не справился с первым голом "Барсы", также остается вопрос относительно фантомного гола", – отмечает Mundo Deportivo.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

"Не надежный" – такой вердикт дало украинцу издание Sport, поставив ему пять баллов. "Лунин был причастен к первому голу "Барсы", также он принял участие в контраверсионном эпизоде с ударом Ямаля".

Самая популярная спортивная газета Испании Marca, хоть и указала, что Лунин "проводит лучший сезон в своей карьере", в целом довольно жестко раскритиковала украинца за игру против "Барсу", поставив ему четыре балла.

"Лунин вызвал озноб у фанов на "Бернабеу", когда начал водиться в своей штрафной с Левандовским, что едва не привело к позору. Он неудачно сыграл при угловом, когда Кристенсен забил свой гол. 18 угловых против "Сити"… и "Барса" забила же после первой попытки. Это был другой Лунин. Он демонстрировал уверенность на "Этихаде", но в Класико на Бернабеу нервничал. Есть вопросы и по его действиям в эпизоде с Ямалем. При ударе перед голом Лопеса он тоже сделал не лучший сейв".

В пример Лунину Marca ставит тер Штегена, отразившего удар Винисиуса в упор. Мадридское издание в итоге спрашивает – каков настоящий Лунин?

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От аналитического портала Whoscored Лунин получил 6.4 балла (из игроков старухи хуже у Рюдигера и Родриго – 6.1 и 6.3 соответственно), от Sofascore – 7.0 (хуже у Рюдигера, Родриго, Камавинги и игроков, вышедших на замену).

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