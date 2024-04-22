Барселона. Рууд взял реванш у Циципаса и выиграл крупнейший титул в карьере

Норвежский теннисист Каспер Рууд стал чемпионом турнира ATP 500 в Испании

Барселона, Испания • 15-21 апреля • грунт • €2,938,695

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 5) 7:5, 6:3

Теннисисты вторую неделю подряд сыграли в финале турнира АТР и норвежцу удалось взять реванш за поражение в решающем матче «Мастерса» в Монте-Карло. Рууд сравнял счет в личном противостоянии с Циципасом (3-3) и вышел вперед в матчах сыгранных в рамках АТР-тура (3-2).

Путь к титулу:

R1: Александр Мюллер (Франция) 6:3, 6:4

R2: Джордан Томпсон (Австралия, 14) 6:1, 6:4

QF: Маттео Арнальди (Италия) 6:4, 6:3

SF: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 13) 7:6(6), 6:4

FR: Стефанос Циципас (Греция, 5) 7:5, 6:3

25-летний Каспер Рууд 22-й раз сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой 11-й титул. Норвежец впервые выиграл титул категории АТР 500, который стал для него крупнейшим в карьере и прервал серию из пяти поражений в финальных матчах. За свое выступление в Барселоне Каспер Рууд заработал 488 390 евро призовых и 500 рейтинговых очков.

Стефанос Циципас провел 29-й финальный поединок и боролся за свой 13-й чемпионский трофей. Греческий теннисист не смог завоевать свой первый титул АТР 500, проиграв 11-й финал на турнирах этой категории, в том числе третий в Барселоне. Выход в финал принес Циципасу 260 475 евро призовых и 330 рейтинговых очков.

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