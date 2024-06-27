Никто не чужой, но все посредственные. Главные тенденции группового турнира Евро-2024

Плотность, но невысокое качество

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В групповом турнире Евро-2024 мы видели все. Ярчайший первый тур, переросший в серые второй и третий, драматичные матчи с голами в добавленное время и совершенно унылые, когда никто не хотел играть. Показатели, свидетельствующие о плотности турнира, но и о его низком качестве и, возможно, неправильной схеме розыгрыша. Сюрпризы и банальные, ожидаемые результаты.

От яркости к серости — мгновенно

Первый тур группового турнира Евро-2024 стал одним из ярчайших в истории. С 34-мя голами, то есть 2.83 в среднем за матч. Однако во втором уже забивали 27 (2.25), а в третьем — всего 20 (1.67). Вместе — 81 гол и 2.25 в среднем. Результат сам по себе очень низкий, тем более, что на предыдущем Евро в групповом турнире мы получили аж 2.61. Зато на Евро-2016 — всего 1.92, то есть хотя бы его нынешний турнир обошёл.

В целом нынешний турнир идёт на второй снизу результат по среднему числу забитых на Чемпионатах Европы за последние 27 лет, выше лишь того же Евро-2016. Уже точно повторён антирекорд групповых турниров Евро по забитым мячам в одной группе. В так называемой "английской", группе С, забили лишь семь. Как было в "украинской" на Евро-2016.

Также следует отметить рекорд групповых турниров Евро по ничьим — 14. На предыдущем их было восемь, на позапрошлом — 11. В группе С пять из шести матчей завершились вничью.

Причины таких перекосов и проблем с голами? Евро-2024 начался 14-го июня — один из наиболее поздних стартов турнира в истории. Кроме того, французская, немецкая и английская лиги завершились ранее, чем обычно — 19-го мая. То есть, например, по сравнению с Евро-2020, игроки получили на целую неделю отдыха больше. Потому и начали свежо. Но во втором туре уже навалилась усталость после изнурительного клубного сезона.

Ну а ничьих оказалось так много и из-за той же усталости, и из-за системы розыгрыша. Шесть групп по четыре команды при 16-ти выходящих из 24-ёх позволяют точно выйти с третьего места с четырьмя очками. Всегда хотя бы одна команда выходит и с тремя. Причём группы играют не в одно и то же время в последнем туре, что позволяет проводить стратегические расчёты.

Никто не хочет рисковать. Что мы видели и в английской, и в украинской группах с легко прогнозируемыми ничьими в последнем туре.

Издали, в свои ворота и ВАР Лукаку

Распределение голов по типу их забивания также получилось странным. Уже в первом туре 11 забили ударами из-за пределов штрафной площадки. Затем добавили лишь три таких. Но ведь на Евро-2016 во всем турнире, включая плей-офф, таких было всего 15. На Евро-2020 — 18. А рекорд всех времён по голам ударами издали в групповых турнирах Евро (12) побит.

Также состоялись целых семь автоголов. На Евро-2020 во всем турнире было 11, и это рекорд. Выходит, что на последних двух Евро уже состоялись 18 автоголов — на девять больше, чем на всех Чемпионатах Европы с 1980-го по 2016-ый год вместе взятых.

В чем причина? Говорят о новом мяче с непредсказуемым полётом. Вратари уже жаловались на него. Да и некоторые форварды говорили о неудобстве. Логично, что лучше всего с ним управляются техничные полузащитники, которые чаще всего и бьют из-за пределов штрафной. Тем более, что заметна тенденция пробивать издали низом, а не искать "девятки", что повышает точность.

Причину автоголов выделить труднее, ведь и на Чемпионате Мира-2022, и на Евро-2020 их также было много. Можно говорить о возросших скоростях. Можно — о возросшем желании разыгрывать мяч коротким пасом от обороны, что сильно утомляет защитников и увеличивает шансы на ошибки. Можно — о плохом обучении нынешних защитников, которых учат разыгрывать мяч, а не обороняться, плохо учат правильным подкатам.

Шутка о таблице бомбардиров группового турнира с первым местом автогола и вторым — отменённых ВАР голов Ромелу Лукаку — красноречива.

Интересно также отметить распределение голов согласно возрасту авторов. Не считая автоголов. Игроки моложе 25-ти лет забили лишь 17 мячей. Игроки в возрасте 25-29 лет — 32, а 30-ти и старше — 25. Вроде бы позитив, ведь здоровые команды и должны опираться на поколение 25-29, игроков на пике карьеры. Но такая уверенная победа ветеранов над молодёжью может быть косвенной причиной такой серой медленной игры многих команд.

Сила изменений

Германия удержала первое место в группе благодаря голу замены на 92-ой минуте, Венгрия получила шанс на выход благодаря голу замены на 99-ой, Албания и Сербия добыли ничью благодаря голу замены на 95-ой, Италия удержала второе место благодаря голу замены на 98-ой. Замена забила и выиграла матч Украины на 80-ой минуте, Нидерландoв на 83-ей, Португалии на 92-ой, Турции — на 94-ой. Ассист замены выиграл матч Австрии на 80-ой.

Что групповой турнир не набрал в яркости, он добрал в драматизме. А ещё он показал, что тот, кто не боится менять игроков и тактическую схему, как по ходу матча, так и между матчами, причем в пользу атаки, кто не боится менять атакёров, добавлять атакёров, усиливать атаку, очень часто получает награду от футбольных богов и преуспевает. А вот кто боится, кто застревает в консерватизме, кто отходит назад — обычно в итоге терпит неудачу.

Правда, в плане смены тренеров всё сложнее. Что объединяет Албанию, Украину, Польшу и Чехию? Последние места в своих группах и тренеры, назначенные в 2023-24 годах. Они не успели достроить команды. Как и в Италии и Нидерландах. Турция, где новый тренер с сентября 2023-го, обогнала Чехию, где новый с января 2024-го. В то же время тренеры, работающие с 2019-го года и ранее, слишком засиделись. Дидье Дешам, Гарет Саутгейт, Златко Далич, Марко Росси, Стив Кларк.

Были и исключения. Юлиан Нагельсманн работает с 2023-го года, а Матьяж Кек — с 2018-го, но Германия и Словения провели несомненно положительный групповой турнир. А Драган Стойкович работал с 2021-го, но турнир провалил. Однако эти исключения лишь подтверждают правило. А правило состоит в том, что слишком короткие и слишком длинные каденции тренеров одинаково вредны.

Падение звёзд

В первом пункте я уже упомянул об усталости звёзд. Нынешний групповой турнир был антизвёздным. В чём есть позитив, поскольку можно заявить, что преобладала командная игра. Но сколько уж было той игры?!

Кто поставил бы, что Гиорги Микаутадзе из вылетевшего из Лиги 1 "Метца" забьёт ровно столько же, (3), сколько Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Харри Кейн, Антуан Гризманн, Джуд Беллингем и Ромелу Лукаку вместе взятые? Кто мог предположить ноль голов лучшего бомбардира Примеры в сезоне 2023/24 Артема Довбика, второго бомбардира Серии А Душана Влаховича (первый — не европеец)?

Возможно, звёзды понимают, что с 1/8 финала начинается совсем другой турнир, гораздо более важный, и берегут все силы на него. А возможно, клубный сезон просто добил их, и далее будет ещё хуже, ведь число матчей в футбольном календаре лишь растёт.

Провалы грандов

В первом и втором турах были заметны трудности грандов против середняков и даже аутсайдеров турнира. Однако в итоге гранды обычно добивались своего. Стопроцентной неудачей было лишь поражение Бельгии от Словакии. 1:1 Англии против Дании даже вряд ли можно было считать сюрпризом. Как и 2:2 Хорватии против Албании.

И всё же в третьем туре гранды получили своё заслуженное наказание. Не все. Германия спаслась от Швейцарии в добавленное время, как и Италия — от Хорватии. Англия также спаслась, с 0:0 со Словенией всё же выиграв свою группу всего с двумя забитыми мячами. Кстати, столько же она забила в группе на Евро-2020, когда дошла до финала. А вот Франция и Нидерланды справедливо доигрались, не выиграв в третьем туре и не выиграв свою группу. Как и Бельгия.

Португалия потерпела неприятное поражение в третьем туре и, можно заявить, два из своих трёх матчей в группе отыграла бледно. Германия игрой против Швейцарии опустила с небес на землю тех, кто после уверенных побед над Шотландией и Венгрией (даже не вышедших в 1/8 финала) уже подумал, что "манншафт" на верном пути к чемпионскому титулу.

Весь групповой турнир на высоком уровне из грандов провела лишь Испания. Да и к ней есть вопросы по реализации многочисленных моментов во время 1:0 против Италии и Албании.

Финальный свисток третьего тура болельщики Англии и Бельгии встретили оглушительным свистом в адрес своих сборных. Удержание бельгийцами мяча возле углового флажка в матче против Украины уж точно заслуживало этого. Остро критикуют и сборную Франции, забивавшую лишь с пенальти и автогола. Да и Италию по голове не гладят, после поражения от Испании давая заголовки "маленькая Италия", говоря даже о провале проекта Лучано Спаллетти.

Хорватия, серебряный и бронзовый призёр двух последних Чемпионатов Мира, даже не вышла из группы. Из очень сложной, с Италией и Испанией. Но исключительно по своей вине, ведь упустила победы над Албанией и Италией на 95-ой и 98-ой минутах соответственно, ещё и не реализовала два пенальти. Сборная, известная своим характером, раз за разом выгрызавшая сложнейшие матчи, на этот раз провалилась именно в плане характера.

Её главный тренер Златко Далич, правда, решил сосредоточиться на яростных атаках на ФИФА и УЕФА на фоне непонятно откуда восьми добавленных минут против Италии. Заявляя, что его сборную не уважают, практически, что издеваются над ней. Но такие заявления лишь углубляют яму провала "клетчатых". Тем более, что в целом судейство в групповом турнире было на высоком уровне с минимумом скандалов.

Сборная Украины, разумеется, не гранд. Но с лучшим бомбардиром Примеры, первым вратарём мадридского "Реала" почти весь сезон, с игроками "Челси" и "Арсенала" виделась фаворитом уж точно против Словакии и Румынии. О ней даже говорили как об одном из главных андердогов турнира. Но провал против Румынии и невыход из группы перекликались с неудачами других фаворитов.

В полуфинале точно будет одна из этих четырёх сборных — Румыния, Нидерланды, Австрия или Турция. Возможно, голландцы, гранд, но которому не прогнозировали особых свершений на турнире. А, возможно, вовсе не гранд. Также 1/8 финала Швейцария — Италия вполне может принести победу первой, которая даже не будет выглядеть сюрпризом.

Никто не чужой

Главный позитив группового турнира Евро-2024 в том, что никто не казался чужим, слишком низким по уровню. А ведь этого боялись, когда увеличивали турнир до 24-ёх команд, когда предоставляли место на турнире победителю дивизиона аутсайдеров в Лиге Наций. Этот победитель, Грузия, пробился в 1/8 финала. Причём не через какие-то "автобусы" с кучей везения, а через смелую динамичную игру.

Везло как раз соперникам Сакартвело, ведь подопечные Вилли Саньоля создали много моментов в проигранном матче против Турции, создали идеальный момент для гола в концовке не выигранного против Чехии.

Албания в тяжелейшей группе не проигрывала с разницей более одного мяча, Словения, аутсайдер группы С, вообще не проиграла ни одного матча и вышла в 1/8 финала. Румыния, казавшаяся слабейшей командой в группе Е, выиграла группу. Австрия не просто выиграла группу с Францией и Нидерландами, но и показала блестящий футбол. По уровню игры она как минимум вторая на турнире после Испании.

И даже те, кто проигрывал разгромно — Шотландия с 1:5 от Германии, Хорватия с 0:3 от Испании, Украина с 0:3 от Румынии, Турция с 0:3 от Португалии — уже в следующем своём матче не проигрывали вообще. Демонстрируя характер и гордость.

Впервые с 1992-го года, то есть с увеличения Евро до 16-ти команд, ни одна команда не завершила групповой турнир с нулём очков. Все набрали очки. Впервые в истории Евро команда заняла последнее место в группе с четырьмя очками. Для сборной Украины это большая неудача, но для турнира в целом — признак плотности и равной борьбы.

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

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