Фьюри – о переносе боя с Усиком: «Дерьмо случается. Не в последний раз»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Супертяж Тайсон Фьюри восстановился после рассечения и рассказал о том, что ничего страшного в переносе боя с Александром Усиком не было.

«Дерьмо случается. Это был не первый и не последний бой, который перенесли из-за травмы. Так случилось. Я сам был разочарован больше всех, потому что тогда казалось, что у нас нет второй даты и ничего не состоится».

«Фантастика, что уже через два дня была новая дата боя. Все отлично, я восстановился и готов драться с Усиком», — сказал Фьюри.

Бой должен состояться 18 мая. Если один из боксеров по какой-то причине не выйдет на поединок, то будет вынужден заплатить штраф.

sport.ua