Форвард «Миннесоты» Капризов оценил хет-трик в матче с «Сан-Хосе»

Кирилл Капризов (справа) в матче «Миннесота» — «Сан-Хосе» (4:3). Фото USA Today Sports

Кирилл Капризов забивает свой первый гол в матче. Фото USA Today Sports

Кирилл Капризов забивает свой первый гол в матче. Фото USA Today Sports 1/3 Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик и принес команде победу над «Сан-Хосе».

Пятый на отметке в 300 очков

«Уайлд» дважды догоняли «Шаркс» и вырвали победу в конце домашнего матча (4:3). Соперник ловил хозяев льда на ошибках, вышел вперед в начале второго периода и провел второй гол в ворота Филипа Густавссона в меньшинстве. Фредерик Годро забросил ответную шайбу в том же большинстве, после чего забивал только российский лидер «Дикарей».

Капризов сравнял счет в середине игры, после классного перевода Мэйсона Шоу к чужой синей линии реализовал выход один на один с Каапо Кяхкененом. В третьем периоде Кирилл отличился двумя бросками в касание с передач Мэтта Болди, еще один ассистент при победной шайбе — другой партнер россиянина по звену Юэль Эрикссон Эк.

Это пятый хет-трик Капризова в регулярных чемпионатах НХЛ и третий в этом сезоне. Два предыдущих матча с тремя голами уместились у Кирилла в два первых месяца года — против «Каролины» (21 января, 3+0) и «Ванкувера» (19 февраля, 3+3).

Капризов набрал 300 очков (143 гола, 157 передач) в НХЛ. На это россиянину потребовалось 258 матчей, из действующих игроков лиги данной отметки быстрее достигли только четыре суперзвезды — Сидни Кросби (219 игр), Александр Овечкин (237), Коннор Макдэвид и Евгений Малкин (оба — 240).

Фото USA Today Sports

«Вам всегда нужны ребята, которые вдохновляют и тащат команду»

«Миннесота» в этом году пытается нагнать соперников у границы кубковой восьмерки Западной конференции и исправить результаты первой части сезона. Худший отрезок из семи поражений привел к отставке Дина Эвасона в конце ноября, тогда пост главного тренера занял Джон Хайнс. Теперь специалист рад, что лидеры «Уайлд» снова вышли на первый план в непростой момент: команда перед встречей с «Шаркс» проиграла трижды подряд без результативных действий Капризова — «Каролине» (2:3), «Нэшвиллу» (1:6) и «Сент-Луису» (1:3).

«Думаю, вам всегда нужны ребята, которые играют больше всего минут и на которых вы рассчитываете во многих ключевых ситуациях, ведут команду, не только исполняют, но и играют правильно, что всех вдохновляет и затягивает в битву. Считаю, эти ребята хорошо справились с такой задачей. Сегодня я подумал, что во втором матче за два дня нам нужны парни, которые способны выйти вперед и вести за собой. И считаю, что Кирилл и некоторые другие ребята сделали сегодня очень хорошую работу», — сказал Хайнс.

«Он забивает голы, которые многие в этой лиге не могут»

«Сан-Хосе» перед матчем с «Миннесотой» проиграл шесть матчей подряд. У аутсайдера Западной конференции и всей лиги в этом регулярном чемпионате уже были две затяжные серии на десять плюс игр — из 11 в начале сезона и 12 в декабре и январе. Сейчас «Шаркс» не удалось выбраться из очередного неприятного отрезка против «Уайлд» с «фактором Капризова».

«Что ж, когда у тебя этого нет, должен искать способ оказаться рядом. Думаю, нам это удалось. Мы были близки, мы бились. Полагаю, третий период был лучшим для нас сегодня. Считаю, мы смогли собраться, провели немного больше времени в зоне [атаки], просто боролись. И это просто невезение, понимаете? У них есть Капризов, а у нас — нет. Имею в виду, что именно в этом заключается разница в этой игре. Он забивает голы, которые многие парни в этой лиге забивать не могут», — сказал главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн.

Голкипер «Шаркс» Кяхкенен заметил: «Мы боролись, но у них есть пара хороших игроков, и они сегодня выиграли матч для них».

Фото USA Today Sports

«Хорошие передачи от ребят»

Капризов не был доволен своей игрой в первой части сезона, что отражалось на результатах «Миннесоты». В этом году Кирилл часто снова ведет «Уайлд» за собой, и это также видно по игре. При этом россиянин привычно скромно оценивает свое влияние на команду.

«Да, да даже не знаю, хорошие передачи от ребят. Да, [пас Шоу в отрыв] красивый», — сказал Капризов на вопросы североамериканских журналистов о хет-трике и классном первом голе.

Кирилл заметил, что Густавссону было непросто сохранять концентрацию при малом числе бросков (15 за матч), когда его спросили о «подарках» от всей команды для «Сан-Хосе» при пропущенных голах: «Что мы подарили? О да, это непросто, там вроде были два отрыва, а когда у Гаса не так много бросков, тяжелее остановить [редкие], знаете».

Россиянин сыграл с «Сан-Хосе» немногим более 22 минут и совершенно не против «дополнительных» смен: «Я окей с этим. Думаю, все парни обожают играть больше».

Вопрос о дополнительном давлении на него из-за отсутствия Матса Зуккарелло (по личным причинам) немного смутил Капризова: «Нет, нет, нет. Наоборот, жалко, что Зуки нет. Он всегда помогает команде. Даже речи об этом не идет».

Кирилл также оценил значение гола Годро при реализации численного преимущества: «Да, мы играли не очень здорово в большинстве три-четыре матча. И сегодня нам снова забили при нашем большинстве. Приятно, что ребята провели тот гол в ответ, это хорошо. Знаете, быть может, нам теперь нужно поработать над реализацией. Да, наверное [пара тренировок не помешает]».

Главный вопрос — о гонке за плей-офф: «Ах, посмотрим. Может случиться все. Надеюсь, мы сможем выиграть больше матчей. И посмотрим, что в итоге будет».

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