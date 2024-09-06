Connect with us
Футбол

Коллимор: INEOS должен попытаться привлечь Карло Анчелотти к работе в МЮ

Стэн Коллимор высказал свое мнение

Коллимор: INEOS должен попытаться привлечь Карло Анчелотти к работе в МЮ

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • После неудачного старта сезона "Манчестер Юнайтед" в английской Премьер-лиге, ходят слухи о возможном увольнении главного тренера команды Эрика тен Хага.

    Бывший игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Стэн Коллимор не стесняется высказывать свое мнение относительно этой ситуации.

    "За исключением Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа, привлекательность "Манчестер Юнайтед" должна быть настолько большой, чтобы заставить любого тренера в мире дважды подумать о должности в клубе. И INEOS должен попытаться привлечь Карло Анчелотти.

    Да, он очень привязан к "Реалу", но почему бы не сказать ему: "Ты уже выиграл все, что мог, в Мадриде, хочешь приехать к нам и возродить наше величие?". Несмотря на его ответ, Анчелотти – это тот тренер, на которого должен равняться "Манчестер Юнайтед", а не посредственный профессионал, как Тен Хаг".

    Читайте такжеКаземиро останется в Ман Юнайтед до 2025 года – Романо

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis