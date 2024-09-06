Коллимор: INEOS должен попытаться привлечь Карло Анчелотти к работе в МЮ

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После неудачного старта сезона "Манчестер Юнайтед" в английской Премьер-лиге, ходят слухи о возможном увольнении главного тренера команды Эрика тен Хага.

Бывший игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Стэн Коллимор не стесняется высказывать свое мнение относительно этой ситуации.

"За исключением Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа, привлекательность "Манчестер Юнайтед" должна быть настолько большой, чтобы заставить любого тренера в мире дважды подумать о должности в клубе. И INEOS должен попытаться привлечь Карло Анчелотти.

Да, он очень привязан к "Реалу", но почему бы не сказать ему: "Ты уже выиграл все, что мог, в Мадриде, хочешь приехать к нам и возродить наше величие?". Несмотря на его ответ, Анчелотти – это тот тренер, на которого должен равняться "Манчестер Юнайтед", а не посредственный профессионал, как Тен Хаг".

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