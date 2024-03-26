Сыч — о матче против японцев: Мы хотим продемонстрировать характер, которым славится украинский народ

Это первая игра в истории олимпийской сборной Украины

Защитник олимпийской сборной Украины и Движения Алексей Сыч считает, что Украина U -23 должна продемонстрировать украинский характер в контрольной игре против олимпийской сборной Японии.

Накануне поединка своими мыслями относительно противостояния «сине-желтых» он поделился с пресс-службой УАФ.

«Мы тщательно готовимся к этому матчу. Это первая игра в истории олимпийской сборной Украины, и очень хорошо, что нашим первым соперником станет столь сильная команда. Тренеры показали нам поединки Японии против Аргентины и Мали. Однако мы хотим играть в свой футбол, продемонстрировать свой характер, характер, которым славится украинский народ», — заявил защитник.

25 марта олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23. Матч Япония U-23 — Украина U-23 состоится на Kitakyushu Stadium и начнется в 19: 15 по местному времени (в 12:15 по киевскому).

Трансляция

Отметим, Украина на групповом этапе Олимпийского турнира по футболу в Париже сыграет с Аргентиной , Марокко и одним из представителей Азии, который станет известен 3 мая.

Напомним, гол полузащитника Днепр-1 Олега Очеретько помог Украине U-21 победить Марокко U-23 в контрольной игре.</

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