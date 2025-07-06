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Футбол

Доннарумма извинился перед Мусиалой

Доннарумма извинился перед Мусиалой

    • Во вчерашнем матче за выход в полуфинал Клубного Чемпионата Мира сражались мюнхенская "Бавария" и "Пари Сен-Жермен" (0:2). В ходе игры серьезную травму получил полузащитник немцев Джамал Мусиала, из-за чего прогнозируемо пропустит как минимум первую половину сезона.

    Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма, сбивший игрока мюнхенцев в эпизоде ​​с травмой, опубликовал пост на своей странице Instagram, подписав его:

    Все мои молитвы и добрые пожелания с тобой, Мусиала.

    Напомним, что ранее свое мнение по поводу целесообразности действий Доннаруммы в моменте матча с полузащитником высказывали Мануэль Нойер и Тибо Куртуа.

    www.ua-football.com

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