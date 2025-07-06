Доннарумма извинился перед Мусиалой

Во вчерашнем матче за выход в полуфинал Клубного Чемпионата Мира сражались мюнхенская "Бавария" и "Пари Сен-Жермен" (0:2). В ходе игры серьезную травму получил полузащитник немцев Джамал Мусиала, из-за чего прогнозируемо пропустит как минимум первую половину сезона.

Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма, сбивший игрока мюнхенцев в эпизоде ​​с травмой, опубликовал пост на своей странице Instagram, подписав его:

Все мои молитвы и добрые пожелания с тобой, Мусиала.

Напомним, что ранее свое мнение по поводу целесообразности действий Доннаруммы в моменте матча с полузащитником высказывали Мануэль Нойер и Тибо Куртуа.

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