Баколе: Усика смогу остановить только я

Известный конголезский супертяжеловес Мартин Баколе дал резкую оценку предстоящему реваншу между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. По его мнению, у Дюбуа практически нет шансов на победу, несмотря на любые попытки подготовиться лучше, чем в первом поединке. Слова боксера приводит редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

«Дюбуа может постараться победить, но у него не получится. Уже слишком поздно что-то менять. Усик двигается все 12 раундов — чтобы победить его, нужно уметь по-настоящему боксировать», — подчеркнул Баколе.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года и завершился победой украинского чемпиона техническим нокаутом в девятом раунде. Впрочем, сам поединок вызвал споры: в пятом раунде Дюбуа нанёс удар по корпусу, который судья расценил как удар ниже пояса, лишив британца возможной сенсации.

Баколе, который не скрывает своей уверенности в собственных силах, добавил, что только он способен остановить Усика:

«Я думал, что Фьюри остановит Александра, но ему не удалось. Сейчас Усика могу остановить только я. Я знаю, как это сделать — у нас были спарринги, я это прочувствовал. А у Дюбуа просто нет боксерского интеллекта, чтобы победить Усика», — заявил он.

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Это будет первая встреча боксёров после объединительного боя Усика с Тайсоном Фьюри, по итогам которого украинец стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

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