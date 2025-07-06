Шахтёр сыграет со Словацко в товарищеском матче

6 июля донецкий «Шахтёр» проведёт очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником «горняков» станет чешская команда «Словацко». Игра начнётся в 19:00 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Сезонный спад и надежда на обновление: что происходит с Шахтёром?

Прошлый сезон стал одним из самых разочаровывающих для донецкого клуба за последние десятилетия. В чемпионате Украины команда заняла лишь третье место, набрав 32 очка в 30 матчах — это худший результат с сезона 1995/96, когда клуб впервые не вошёл в топ-2. Лига чемпионов также принесла мало поводов для радости: всего 7 очков за 8 матчей и вылет на ранней стадии (27-е место на первом этапе).

Тем не менее, «Шахтёр» всё же сумел завоевать трофей — Кубок Украины. Этот успех открыл команде дорогу в квалификацию Лиги Европы, где в первом раунде им предстоит встретиться с финским клубом «Ільвес».

После такого неоднозначного сезона руководство решилось на перемены. Клуб возглавил бывший игрок «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран, ранее успешно работавший с турецким клубом «Еюпспор», который он вывел в высший дивизион. Под его руководством «Шахтёр» уже провёл один контрольный матч — минимальная победа над хорватской «Горицей» стала первым шагом на пути к обновлению.

Словацко: борьба за выживание и слабость в кубке

Соперник донецкого клуба, чешское «Словацко», завершил сезон 2024/25 на 13-й строчке чемпионата Чехии. Команда набрала 38 очков в 35 встречах и лишь на четыре балла опередила «Дуклу», избежав понижения в классе. В Кубке Чехии команда потерпела неожиданное поражение на стадии 1/16 финала, уступив скромному клубу из третьего дивизиона «Кромержиж» со счётом 3:1.

В еврокубках прошлого сезона «Словацко» не участвовал, что подтверждает текущий спад команды, которая ещё недавно претендовала на места в верхней части таблицы.

История очных противостояний

Это не первая встреча команд. В 2020 году «Шахтёр» уже встречался с «Словацко» в товарищеском матче во время зимней паузы. Тогда дончане одержали победу с минимальным счётом, а автором единственного гола стал полузащитник Виктор Коваленко.

Матч против «Словацко» станет важным этапом підготовки для донецкого клуба перед стартом еврокубков и нового сезона в УПЛ. Новая философия Арды Турана, свежие силы и стремление к реваншу за прошлый год делают эту встречу особенно интересной для болельщиков.

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