Мусиала выбыл до конца года после фола Доннаруммы

Матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира между ПСЖ и мюнхенской «Баварией» обернулся настоящей трагедией для немецкой команды. На 46-й минуте встречи полузащитник Джамал Мусиала получил тяжелую травму после столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. 22-летний хавбек вырывался один на один с вратарём, но в момент удара Доннарумма бросился в подкат прямо в ноги сопернику. Удар пришёлся в левую ногу, которая в результате вывихнулась в неестественном направлении — зрелище оказалось по-настоящему жутким. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Мусиала закричал от боли, а медицинская бригада немедленно выбежала на поле. Футболисту оперативно оказали первую помощь и эвакуировали на носилках. Его сразу доставили в ближайшую больницу, где позже был поставлен диагноз: перелом малоберцовой кости левой ноги и повреждение связок. По информации издания Bild, на полное восстановление уйдёт 4–5 месяцев, что означает фактическое завершение сезона для молодого немецкого таланта.

Инцидент вызвал бурную реакцию в футбольном мире. Многочисленные эксперты, болельщики и журналисты осудили действия Доннаруммы, сочтя его подкат чрезмерно опасным. Сам итальянский голкипер после матча обратился к Мусиале через социальные сети:

«Мне очень жаль, что так получилось. Желаю Джамалу скорейшего и полного выздоровления. Это было непреднамеренно».

Что касается самого матча, ПСЖ в итоге одержал победу со счётом 2:0, благодаря голам Варрена Заира-Эмери на 78-й минуте и Усмана Дембеле уже в компенсированное время. Подопечные Луиса Энрике уверенно прошли в полуфинал, но победу омрачил тяжёлый эпизод с травмой одного из самых ярких игроков соперника.

Судейская бригада не стала наказывать Доннарумму жёлтой или красной карточкой, что вызвало недоумение у фанатов «Баварии» и обсуждение в прессе. Этот момент, без сомнения, ещё будет изучен более детально — как с точки зрения арбитража, так и с точки зрения правил FIFA.

Напомним, мы также писали о том, как ПСЖ обыграл «Баварию» 2:0