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Футбол

Тен Хаг: Манчестер Юнайтед хочет быть номером один

Тен Хаг: Манчестер Юнайтед хочет быть номером один

Пока выходит только номером шесть

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал об амбициях клуба.

    “Мы хотим быть №1, и это хорошая цель для клуба. Теперь мы должны иметь стратегию, чтобы это сделать.

    Мы не можем примириться с тем, чтобы отставать от других клубов. Мы должны восстановиться, как говорит сэр Джим. Мы должны продемонстрировать амбиции”, – сказал тен Хаг.

    На данный момент “Ман Юнайтед” занимает шестое место в чемпионате Англии. Следующий матч команда проведет против "Манчестер Сити" на "Этихаде" сегодня, 3 марта. Старт встречи запланирован на 17.30.

    www.ua-football.com

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