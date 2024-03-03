Тен Хаг: Манчестер Юнайтед хочет быть номером один

Пока выходит только номером шесть
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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал об амбициях клуба.
“Мы хотим быть №1, и это хорошая цель для клуба. Теперь мы должны иметь стратегию, чтобы это сделать.
Мы не можем примириться с тем, чтобы отставать от других клубов. Мы должны восстановиться, как говорит сэр Джим. Мы должны продемонстрировать амбиции”, – сказал тен Хаг.
На данный момент “Ман Юнайтед” занимает шестое место в чемпионате Англии. Следующий матч команда проведет против "Манчестер Сити" на "Этихаде" сегодня, 3 марта. Старт встречи запланирован на 17.30.