Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа Бен Дэвисон высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Усик победит. Он просто сломает Дюбуа, как это было в первом бою. Однако вы видите, Дюбуа сильный парень. Если он донесет сильные удары, будет способен сблизиться и наброситься на Усика, то будет иметь возможность доставить Усику проблемы», – сказал Дэвисон.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua