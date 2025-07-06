Айо Комацу: День оставил неоднозначные впечатления

Из гонщиков Haas F1 до финала квалификации в Сильверстоуне добрался только Оливер Берман, показав 8-е время, но он будет оштрафован за несоблюдение правила красных флагов и потеряет десять позиций. В итоге на стартовой решётке он окажется ниже своего напарника: Эстебан Окон дошёл только до второй сессии, которую закончил с 15-м результатом.

Оливер Берман (8-й): «Неплохая была квалификация, машина работала хорошо, как и ожидалось, и в субботу мы смогли показать, на какой темп она способна, и это радует. Команда сегодня отлично справилась со своей задачей, поэтому мне тем более обидно.

Но поскольку машина легко позволила дойти до финальной сессии, думаю, это означает, что и в гонке она должна быть способна на хороший темп».

Эстебан Окон (15-й): «Как всегда, борьба носила очень острый характер. К сожалению, на круге выезда из боксов у меня возникли сложности, и последняя попытка сложилась не лучшим образом.

Посмотрим, какая завтра будет погода, и если уровень деградации резины окажется высокий, это должно открыть какие-то возможности пробиваться вперёд. Но похоже, что пока наши дела идут хуже, чем в двух предыдущих гонках. И всё-таки в целом работа идёт в нужном направлении, так что завтра приложим все возможные усилия».

Айо Комацу, руководитель команды: «День оставил неоднозначные впечатления. Здорово, что к этому этапу мы подготовили технические новинки, и команда сработала отлично. Новинки оказались эффективными, к тому же вчера мы скорректировали настройки, и машина показала такую скорость, на какую мы рассчитывали.

Оливер смог адаптироваться к машине, использовал весь её потенциал, и мы все увидели результат. Мы прошли в финал квалификации, показали 8-е время, пропустив вперёд только топ-команды, и это стало подтверждением общих усилий.

Конечно, есть и оборотная сторона: по ходу третьей тренировки Оливер допустил ошибку и второй раз потеряет десять позиций на старте, а это плохо. Он стартует 18-м, и мы должны с этим разобраться, ведь подобное не должно повториться.

Вторая попытка Эстебана во второй части квалификации была подпорчена из-за неудачного круга выезда из боксов, поэтому ему не удалось раскрыть потенциал машины. Но он был меньше доволен тем, как работала его VF-25, и это ещё предстоит проанализировать.

Завтра мы должны полностью выложиться при старте с 14-й и 18-й позиций, ведь мы намерены побороться за очки».

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