Connect with us
Футбол

КЧМ. 1/4 финала. Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд 3:2. Обзор матча

КЧМ. 1/4 финала. Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд 3:2. Обзор матча

    • В пяти из шести предыдущих очных встреч команды забивали не менее 4-х мячей. Этот поединок не стал исключением. Еще до экватора первого тайма "сливочные" установили счет 2:0. После завершения основного времени второй половины поединка коллективы решили устроить футбольное представление, в котором "шмели" едва не перевели игру в овертайм. В следующем раунде "королевский клуб" встретится с ПСЖ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Клубный ЧМ. 1/4 финала

    Ист-Резерфорд. Мидоулендс Стедиум

    Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд 3:2

    Голы: Гарсия Г., 10, Гарсия Ф., 20, Мбаппе, 90+4 – Байер, 90+3, Гирасси, 90+8 (п)

    Удаление: Хейсен, 90+5 (РМ)

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis