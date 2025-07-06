КЧМ. 1/4 финала. Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд 3:2. Обзор матча

В пяти из шести предыдущих очных встреч команды забивали не менее 4-х мячей. Этот поединок не стал исключением. Еще до экватора первого тайма "сливочные" установили счет 2:0. После завершения основного времени второй половины поединка коллективы решили устроить футбольное представление, в котором "шмели" едва не перевели игру в овертайм. В следующем раунде "королевский клуб" встретится с ПСЖ.

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Клубный ЧМ. 1/4 финала

Ист-Резерфорд. Мидоулендс Стедиум

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд 3:2

Голы: Гарсия Г., 10, Гарсия Ф., 20, Мбаппе, 90+4 – Байер, 90+3, Гирасси, 90+8 (п)

Удаление: Хейсен, 90+5 (РМ)

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