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Футбол

Квалификация. Южная Америка. Боливия еще поборется за путевку на Мундиаль. Почти динамовец тоже постарался

Квалификация. Южная Америка. Боливия еще поборется за путевку на Мундиаль. Почти динамовец тоже постарался

    • В 16-м туре южноамериканского отбора чемпионата мира Боливия на своем поле обыграла Чили (2:0). Хозяева забили быстрый мяч, но еще до середины первого тайма заработали удаление. После перерыва составы снова стали равными, а под занавес основного времени "зеленые" поставили точку. Отметим, что первым забил Мигелито, который был близок к переходу в "Динамо", но трансфер сорвался.

    Боливия вплотную приближается к Венесуэле, которая пока получает путевку в переходной плей-офф. Расстояние между конкурентами – 1 балл. Чили замыкает таблицу.

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    • ЧМ. Квалификация. Южная Америка. 16-й тур

    Эль Альто. Эстадио Мунисипаль

    Боливия – Чили 2:0

    Голы: Мигелито, 5, Монтейро, 90

    Удаление: Чавес Крус, 19 (Бол) – Сьерральта, 55 (Чил)

    www.ua-football.com

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