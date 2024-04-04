Исенко прокомментировал отраженный пенальти в полуфинале Кубка Украины

Вратарь Ворсклы Павел Исенко сообщил, что он знал, как будет пробивать пенальти нападающий Полесья Филипп Будковский.

Об этом футболист рассказал на ютуб-канале житомирского клуба.

«Как я угадал, куда будет бить Будковский? Просто угадал, такое бывает. Но я знал, как пробивает пенальти Филипп», — сказал голкипер.

Напомним, в полуфинальном матчи Кубка Украины Ворскла минимально победила Полесье На последних минутах матча нападающий житомирцев не смог переиграть вратаря полтавского клуба.

В финале Ворскла сыграет против донецкого Шахтера, который накануне разгромил Черноморец в матче 1/2 финала турнира.

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