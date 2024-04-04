Хаккинен: Сложно представить, кто сможет одолеть Макса

Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, поделился прогнозами на предстоящий Гран При Японии, при этом напомнив, что оба своих титула он выиграл именно в Сузуке.

Странной кажется мысль, что у Карлоса Сайнса пока нет контракта на следующий сезон, хотя он выиграл Гран При Австралии, добыв для Ferrari вторую победу за 8 месяцев. Следовательно, один из самых быстрых и стабильных гонщиков чемпионата уже в поле зрения других команд чемпионата, в том числе Mercedes, Aston Martin и Red Bull Racing.

Карлос выступает в Формуле 1 десятый год, у него огромный опыт, который он умело применяет – достаточно вспомнить его прошлогоднюю победу в Сингапуре, блестящую с точки зрения тактики.

Он далеко не всегда пилотировал хорошие и конкурентоспособные машины, однако на протяжении трёх предыдущих сезонов выигрывал по гонке, проявляя в период сотрудничества с Ferrari настоящее упорство.

Понятно, что сейчас команда в основном делает ставку на Шарля Леклера, с которым подписан долгосрочный контракт, поэтому предстоящий переход Льюиса Хэмилтона в Скудерию вызывает ряд вопросов. Будут ли Шарлю и Льюису предоставленные равные условия? В прошлом мы уже видели, что когда у гонщиков той или иной команды равный статус, это может приводить к весьма нежелательным последствиям.

По-моему, Карлос заслуживает места в команде, которой нужен гонщик быстрый и стабильный. Его талант вполне может пригодиться и Mercedes, и Aston Martin, но не стоит забывать, что карьеру он начинал в Toro Rosso, и в Red Bull не хуже других знают, на что он способен.

Сузука – это всегда непредсказуемая погода

Обычно в Сузуку мы отправлялись в октябре, и хотя сейчас гонка пройдёт в апреле, одна характерная особенность останется неизменной – переменчивая погода. Прогноз на уик-энд обещает дожди с 90-процентной вероятностью, поэтому командам и гонщикам надо быть готовыми к любым метеосюрпризам.

У меня хорошие воспоминания об этой трассе, ведь именно там я выиграл оба титула, а вообще Сузука в разные годы принимала немало гонок, ставших знаменитыми. Этот автодром всем нравится, например, мне известно, что это любимая трасса Валттери Боттаса, который, разумеется, в 2019 году выиграл там гонку вместе с Mercedes.

На этой трассе очень сложно всё сделать правильно, избежав ошибок – для этого нужно, чтобы ваша машина отличалась стабильностью поведения и хорошо справлялась с постоянной сменой направления движения на высоких скоростях.

Прогноз от Мики

Для Red Bull австралийский уик-энда сложился непросто, и стоит ожидать, что чемпионская команда постарается отыграться в Японии. В предыдущие два года этот Гран При выигрывал Макс Ферстаппен, и если его команде не помешают ещё какие-нибудь неожиданные технические проблемы (вроде той, что в Мельбурне привела к выходу из строя тормозов), то сложно представить, кто сможет его одолеть в открытом поединке.

Мой прогноз такой: сразу позади Red Bull Racing Ferrari и McLaren будут вести ожесточённую борьбу друг с другом. Вероятно, при этом их гонщики поедут настолько быстро, что у Серхио Переса за рулём второй RB20 возникнут трудности.

После дубля Ferrari в Мельбурне у Карлоса Сайнса и Шарля Леклера будет очень хороший настрой. Ничто так не поднимает боевой дух команды, как победы!

Но гонщики McLaren были быстры в Сузуке год назад, да и сейчас в Мельбурне тоже неплохо выступили, так что посмотрим, как в воскресенье они будут бороться с Ferrari за места за подиуме.

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