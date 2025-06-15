Ле-Ман: Porsche пока впереди, у Ferrari проблемы

Гонка в Ле-Мане вошла в ночную фазу, которая обычно складывается весьма драматично – и из-за сложности с видимостью, из-за постепенно накапливающейся усталости, да и техника уже может сдавать.

На 11-м часу марафона лидировал экипаж Ferrari, причём не заводской команды, а клиентской AF Corse. Жёлтый гиперкар №83 пилотирует Роберт Кубица, однако эта машина побывала на пит-стопах только 13 раз, но её преследует Porsche №6, которая только что повела очередной пит-стоп и через какое-то время выйдет вперёд, когда наступит очередь Роберта сворачивать на пит-лейн.

Но до этого были периоды, когда впереди всего пелотона неслось целое трио Ferrari, т.е. и машина Кубицы со товарищи, и оба заводских спортпрототипа 499P. Но потом у двух итальянских команд начались необъяснимые сложности, причём они наслаивались одна на другую.

Сначала на машине №51 было проколото колесо, причём всего после одного круга, который Антонио Джовинацци успел проехать после очередного пит-стопа. Соответственно, ему пришлось возвращаться в боксы. Затем стюарды выписали ему 5-секундный штраф, который предстояло отбыть во время следующего пит-стопа, и в итоге Антонио откатился на 8-ю позицию.

Но на этом его проблемы не закончились: он превысил скорость за пит-лейн, за что ему выписали ещё один штраф, на этот раз 20-секундный. Затем был оштрафован другой экипаж, выступающий на машине №50: Антонио Фуоко где-то срезал трассу и получил незаконное преимущество, а значит, ему предстояло провести в боксах во время следующего пит-стопа лишние 5 секунд.

Впрочем, несмотря на все эти сложности ситуация не особо драматичная. Кубица отстаёт от гонщика Porsche Лорана Вантура секунд на 10-11, а Фуоко под конец 14-го часа обогнал Toyota №8, когда японский гиперкар пилотировал Брендон Хартли, вышел на 3-ю позицию. Но он уступает лидеру уже больше минуты.

В категории LMP2 лидирует экипаж Panis Racing, команды Оливье Паниса – сейчас идёт смена британца Оливера Грея, но он едет 22-м в абсолюте. В классе LMGT3 впереди итальянец Риккардо Пера, пилотирующий Porsche 911 немецкой команды Manthey, и он занимает 39-ю позицию.

Поскольку те или иные события по ходу гонки происходят буквально на каждом круге, то ситуация ещё будет многократно меняться, и остаётся надеяться, что череда неприятностей Ferrari всё-таки закончится.

Когда этот текст был уже дописан, произошла первая серьёзная авария – с трассы вылетел спортпрототип №24 команды Nielsen Racing – за рулём был турецкий пилот Джем Болубаши, и дирекция гонки выпустила на трассу все три автомобиля безопасности…

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