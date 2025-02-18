Бергер намекнул, что Макс задумается о смене команды

Герхард Бергер считает, что Максу Ферстаппену стоит задуматься, надо ли ему оставаться в Red Bull Racing, если только эта команда вновь не обретёт былую форму.

Бывший гонщик, в прошлом дважды занимавший в чемпионате мира 3-е место, не сомневается в потенциале Макса, считая его лучшим в современной Формуле 1, но при этом полагает, что его команда, чтобы не потерять такого пилота, должна приложить все усилия, чтобы вернуться на прежний уровень.

«Ферстаппен – лучший гонщик, это без вопросов. Но раньше этот лучший гонщик был в лучшей команде, – подчеркнул 65-летний австриец в интервью Auto Motor und Sport. – А теперь будет очень интересно понаблюдать, сможет ли Red Bull восстановить былую силу, или Максу вновь будет трудно претендовать на победы. В таком случае ему придётся задуматься, та ли это команда, за которую стоит выступать».

Контракт Ферстаппена с Red Bull Racing рассчитан до 2028 года включительно, но уже в прошлом сезоне было немало разговоров о контактах менеджмента голландца с Mercedes и Aston Martin, и команде из Милтон-Кинса приходилось не раз подобные слухи опровергать.

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