«Нет никаких проблем». Чемпион UFC дал согласие на поединок с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Перейра

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра из Бразилии подтвердил, что собирается выйти на ринг против обладателя титулов WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика:

«Помните, я неоднократно говорил о том, что готов провести бой с Усиком? Нет никаких проблем, это будет поединок по правилам бокса. Уверен, это будет невероятное противостояние – чемпион против чемпиона.

Недавно я смотрел его интервью, и он назвал мое имя в списке своих соперников. Александр сказал то, что мне также хотелось бы. Эта встреча будет интересна нам обоим.

Сейчас есть две важных организации – UFC и Riyadh Season. Я знаю, что они сотрудничают, поэтому могут организовать такой бой. Я верю, что наш поединок с Усиком состоится», – признался Перейра.

Ранее чемпион мира посоветовал украинцу не выходить в октагон против бразильского бойца.

sport.ua