Александр Зверев – о дисквалификации Янника Синнера: “Если ты не виноват, то ты не виноват, но если ты виноват, то три месяца – это не отстранение”

Вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал трехмесячную дисквалификацию лидера рейтинга АТР Янника Синнера



“Это странная ситуация, потому что, очевидно, это был очень долгий процесс, где сначала его оправдали, а потом WADA захотела еще раз посмотреть на это дело и все такое.

Как по мне, то здесь есть два варианта. Либо ты не виноват и не должен получать никакого отстранения вообще. Потому что если ты не виноват, то ты не виноват. Ты не должен быть наказан. Но если ты виноват, то я считаю, что за употребление стероидов три месяца – это не отстранение.

Поэтому, как по мне, вы должны решить, виноват он или не виноват. Если это не его вина, то он не должен получать трехмесячное отстранение, но если его вина есть, то это выглядит в определенной степени странно. Весь процесс, вся ситуация, которая длится уже почти год, была просто странной”, – сказал Александр Зверев.

Напомним, что Александр Зверев проиграл в этом году Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австрали.

Вчера Новак Джокович, комментируя исход дела Янника Синнера, заявил, что “многие игроки уверены, что в этом деле были определенные привилегии”.

btu.org.ua