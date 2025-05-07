Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После объявления боя Усик и Дюбуа встретились на битве взглядов, а после этого состоялась встреча между командами боксеров. Александр вступил в перепалку с один из представителей команды Дюбуа Джорджем Фоксом, украинец предложил уличную драку четыре на четыре. Этот эпизод прокомментировал тренер Дюбуа Дон Чарльз.

«Надо спросить Александра, почему он такое предложил. Это неожиданно, как он так из образа своего вышел? Почему так случилось, что такой гениальный боксер решил разобраться на улице? Его что-то очень зацепило», – сказал Усик.

Усик нокаутировал Дюбуа в 2023 году в девятом раунде.

sport.ua