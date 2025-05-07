Льюис Хэмилтон принял участие в Met Gala

Прошедший уик-энд на гоночной трассе в Майами получился непростым для Льюиса Хэмилтона, но гонщик Ferrari без труда затмил всех в понедельник вечером на модном мероприятии Met Gala в Нью-Йорке.

Главный редактор американской версии журнала Vogue Анна Винтур выбрала Льюиса сопредседателем Met Gala наряду с другими знаменитостями – баскетболистом Леброном Джеймсом, актёром Колманом Доминго, рэпером A$AP Rocky и музыкантом Фареллом Уильямсом.

Льюис Хэмилтон прибыл в Метрополитен-музей в кремовом костюме от Уэйлса Боннера, который воплощал тему мероприятия Superfine: Tailoring Black Style. Подразумевалось, что Met Gala 2025 расскажет «об одежде, как одном из факторов формирования идентичности темнокожих мужчин, и о стиле чернокожих мужчин начала XVIII века», чтобы это ни значило.

Образ Льюиса состоял из элегантно скроенного смокинга и галстука-бабочки, увенчанных, в буквальном смысле, беретом, излучающим прохладную джаз-клубную энергию Кэба Кэллоуэя, и оттенок королевской власти в Монако.

Семикратный чемпион мира, никогда не стеснявшийся аксессуаров, добавил брошь на лацкан, бриллиантовые серьги и столько колец, что затмил бы освещенную сотней прожекторов трассу в Абу-Даби.

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