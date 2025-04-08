Другович проведёт первую тренировку в Бахрейне

В Бахрейне резервный и тест-пилот Aston Martin Фелипе Другович сядет за руль машины Фернандо Алонсо во время первой сессии свободных заездов.

Эта сессия станет вкладом в общий пробег Фелипе на машинах Формулы 1, необходимый для суперлицензии – он уже проехал более 9 100 км.

Фелипе хорошо знаком с трассой, на которой подменял травмированного Лэнса Стролла во время зимних тестов 2023 года.

Фелипе Другович, резервный и тест-пилот: «Я счастлив снова сесть за руль Формулы 1, особенно в начале сезона. Я готовился на симуляторе, хотя хорошо знаю трассу в Бахрейне. Я рад внести свой вклад и собрать для команды необходимую информацию. Спасибо всей команде за постоянную поддержку».

Энди Кауэлл, руководитель команды: «Мы рады дать Фелипе возможность сесть за руль AMR25 в Бахрейне. Он вносит неоценимый вклад в нашу программу работы на симуляторе и предоставляет нам ценные и глубокие отзывы, помогаюшие при развитии машины. Уверен, он отлично справится с работой в первой тренировке и внесет свой вклад в нашу подготовку к гоночному уик-энду».

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