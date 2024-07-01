Лео Турини: Что дальше, Ferrari?

Ветеран итальянской гоночной журналистики Лео Турини – большой поклонник Ferrari. После Гран При Австрии Турини опубликовал колонку, в которой сравнил руководителя Скудерии Фредерика Вассёра с главным тренером сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти, под руководством которого команда бесславно завершила выступление на проходящем чемпионате Европы.

В ситуации, когда борьбу за первое место вели Макс Ферстаппен и Ландо Норрис (по-моему, Макс совершенно неправ, а наложенный штраф фактически не наказал его), победил Mercedes. Джордж Расселл, а не Льюис Хэмилтон.

Что дальше, Ferrari? Что общего между Лучано Спаллетти и Фредериком Вассёром? Всё просто: «Скуадро Адзурра» и «Скуадро Росса» не оправдывают ожиданий тех, кто их любит. И перспективы не радуют. Ни на зелёном поле, ни на сером асфальте.

Прежде чем идти дальше, я повторю, что в противостоянии Ферстаппена и Норриса я на стороне последнего. Голландский гонщик перегнул палку, слишком яростно защищая своё лидерство. Парень из McLaren тоже не был безупречен, но он был прав. Можно сказать и так: спустя годы Супер Максу бросили вызов, и его победная серия закончилась. Что стало причиной? Ошибка, причём по отношению к коллеге, который до Австрии был его лучшим другом за пределами гоночных трасс.

А теперь вернёмся к Спаллетти, то есть, извините, к Вассёру. К сожалению, символично, что когда Red Bull и McLaren сражаются друг с другом, побеждает Mercedes Джорджа Расселла, а не сэра Льюиса.

Согласен, у Шарля Леклера возникли проблемы из-за контакта с машиной Оскара Пиастри на старте. Ладно, в конце концов, довольный Карлос Сайнс поднялся на подиум.

Но это не то «красное лето», которое мы все себе представляли после триумфа в Монте-Карло. Не произошло даже незначительного прогресса. У меня есть очень сильное подозрение, что принятые технические решения не дают положительного эффекта. К сожалению, об этом говорят всё чаще и чаще.

Что дальше, Ferrari? К сожалению, вынужден признать, что у меня нет ответа. Задача Вассёра и его инженеров найти ответ. По возможности быстро.

Источник