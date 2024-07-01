Фрэнк УОРРЕН: «Усик не побил Фьюри в первом бою»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на слова Энтони Джошуа, что Тайсону Фьюри нужно проявить больше уважения к Александру Усику в бою-реванше.

«Посмотрим, сможет ли Тайсон Фьюри сделать то, что не смог сделать Энтони Джошуа. ЭйДжей никак не смог побить Усика в двух боях. Посмотрим, докажет ли Тайсон, что все неправы 21 декабря. Одно точно могу сказать – Усик не побил Фьюри в первом бою», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua