Мартинес: Португалия готова. Сейчас начинается новый турнир

Мнение специалиста

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о предстоящем матче против Словении в 1/8 финала Евро-2024.

«Могу сказать, что после трех игр команда готова. Сейчас начинается новый турнир.

Думаю, что все в мире футбола знают, что Словения сделала в трех играх. Мы хорошо знаем их по игре в марте, и для нас не было сюрпризом, почему они сыграли в сухую ничью против Англии.

Мы все знаем, какие у них индивидуальные качества футболистов, их способность создавать моменты в быстрых атаках. Мы очень сплоченная команда, и поэтому должны быть на высоте», — сказал Мартинес.

Товарищеская встреча между сборными в марте завершилась победой Словении со счетом 2:0.

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