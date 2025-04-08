Сарагоса (W100). Подрез победила Олейникову в финальном раунде квалификации

Вероника Подрез вышла в основную сетку турнира ITF в Испании



Вероника Подрез (№445 WTA) почти за полтора часа выиграл матч против Александры Олейниковой (№267 WTA) со счётом 6:3, 6:4. Подрез сделала семь брейков по ходу встречи с соотечественницей и проиграла пять геймов на своей подаче.

Отметим, что 18-летняя украинка впервые играет на соревнованиях серии W100.

Потенциальные соперницы Вероники Подрез в первом круге: Маяр Шериф (Египет, 1), Оливия Гадецки (Австралия, 2), Юлия Стародубцева (Украина, 3), Варвара Лепченко (США, 5), Анастасия Захарова (-, 6), Ирен Бурильо (Испания), Марина Бассольс Рибера (Испания) или Амандин Эсс (Франция).



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