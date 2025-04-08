Завершается регулярный сезон НХЛ. Прогнозы и ожидаемые пары плей-офф

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Регулярный сезон НХЛ подходит к завершению – командам осталось провести 5-6 матчей, однако борьба за плей-офф еще далеко не завершилась.

В плей-офф уже вышли Виннипег, Вашингтон, Даллас, Вегас, Торонто, Колорадо, Лос-Анджелес, Каролина, Флорида и Тампа-Бэй.

На Востоке все очень интересно в Атлантическом дивизионе, где лидирует Торонто с 98 очками, опережая Тампу-Бэй и Флориду на два и шесть очков соответственно. В этом дивизионе очень важно стать победителем, чтобы не играть с топ-соперником в первом раунде. Интересно, что в борьбу за топ-3 неожиданно вмешалась Оттава, которая мощно накатила во второй части сезона и отстает от третьей Флориды на два очка.

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Расписание составлено так, что команды одного дивизиона больше матчей между собой проводят в конце регулярки, поэтому предсказать что-то довольно тяжело. Например, Торонто еще сыграет с Флоридой и Тампой, а также Монреалем, который остается в гонке за плей-офф. У Тампы будет еще матч с Флоридой и две встречи с Рейнджерами Нью-Йорка, которые ведут борьбу за второе wild-card место. Флорида сыграет с Торонто, Тампой и Рейнджерс, а наиболее простое расписание, пожалуй, у Оттавы. В календаре будут аутсайдеры Чикаго и Филадельфия, а также Коламбус, потерявший шансы на плей-офф.

Предсказать пары плей-офф сейчас невозможно. Предположим, что Торонто выиграет дивизион и будет играть с первым wild-card местом, на котором могут оказаться и Оттава, и Монреаль, и Флорида. Между собой сыграют вторая и третья команды дивизиона – и это опять же могут быть и Торонто, и Тампа, и Флорида, и Оттава.

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В Столичном дивизионе все гораздо проще. Дивизион и конференцию заодно выиграет Вашингтон. Вторую и третью позицию с 99% гарантией займут Каролина и Нью-Джерси, которые уже могут готовиться к противостоянию друг с другом в первом раунде. На второе wild-card место претендуют Рейнджерс и Детройт, но им нужно отыграть у Монреаля 5 очков за пять встреч. Скорее всего, обе команды из Нью-Йорка пролетают мимо плей-офф, а для Рейнджеров это можно назвать провалом.

Ожидаемые пары плей-офф Востока: Вашингтон – Монреаль, Торонто – Оттава, Каролина – Нью-Джерси, Тампа-Бэй – Флорида.

Если на Востоке мы знаем победителя конференции, то на Западе продолжается борьба Виннипега и Далласа – Джетс опережают Старз на пять очков. Команд ждет матч между собой, а Виннипегу еще играть с аутсайдерами Чикаго и Анахаймом, а также Эдмонтоном. У Далласа, кроме Виннипега, все соперники потеряли шансы на плей-офф. Если Звезды выиграют очный матч, то имеют все шансы на первое место конференции, что для них очень важно.

На третьем месте Центрального дивизиона позади Виннипега и Далласа находится Колорадо, отставая от Джетс на 12 очков и уже потеряв шансы на победу в конференции. Лавины финишируют третьими и ждут, кто из двух лидеров закончит вторым. Это будет мощная пара уже в первом раунде.

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В Тихоокеанском дивизионе, скорее всего, победит Вегас, который опережает Лос-Анджелес на пять пунктов. Правда, Королям важно сделать усилие и опередить Рыцарей, чтобы в первом раунде не играть с Эдмонтоном. Это может быть четвертая кряду встреча Кингз и Ойлерз в плей-офф. Что касается wild-card зоны, то тут на первой и второй позиции финишируют Сент-Луис и Миннесота, но не отбрасываем вариант с Калгари – Огни набрали неплохую форму и отстают от Дикарей на четыре очка.

Ожидаемые пары плей-офф Запада: Виннипег (Даллас) – Миннесота (Сент-Луис), Даллас (Виннипег) – Колорадо, Лос-Анджелес – Эдмонтон, Вегас – Сент-Луис (Миннесота).

Лучшие бомбардиры сезона

Отдельно стоит остановиться на лучших бомбардирах регулярного чемпионата. За это звание сейчас сражаются Натан Маккиннон (115 очков), Никита Кучеров (115) и Леон Драйзайтль (106).

Если у Драйзайтля мало шансов опередить конкурентов, то форвард Эдмонтона точно станет лучшим забивалой сезона. У немца 52 шайбы, что на восемь больше, чем у Вильяма Нюландера из Торонто.

За звание лучшего ассистента борьбу ведут Маккиннон (83) и Кучеров (81).

sport.ua