Написали историю. Сборная США стала чемпионом мира по хоккею

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Состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными Швейцарии и США. Победу и золотые медали завоевали хоккеисты сборной США, которые выиграли в овертайме 1:0.

Три периода встречи прошли без голов. У соперников было пять шансов на двоих в большинстве, а также команда США получила буллит, однако вратари Дженони и Свейман показали класс и действовали надежно.

Более молодая американская сборная выглядела немного интереснее, что не помогало справиться с Дженони.

На старте овертайма решающую шайбу забросил форвард Тейдж Томпсон.

Сборная США завоевала золотые медали чемпионата мира второй раз в истории и впервые с 1933 года. Или с 1960 года, если считать Олимпиаду-1960, которую засчитали в качестве чемпионата мира.

Но международная федерация хоккея указывает, что США выиграли ЧМ впервые с 1933 года.

Чемпионат мира по хоккею. Финал

Швейцария – США 0:1 в овертайме

Шайбы: в овертайме 02:02 Томпсон (Кули, Шей) – 0:1

Вратари: Дженони – Свейман

sport.ua