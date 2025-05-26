Марта Костюк – после поражения в первом круге Ролан Гаррос: “Невозможно точно знать, почему именно так произошло”

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в интервью изданию “Чемпион” поделилась мыслями о своем поражении от чешской теннисистки Сары Бейлек на старте Открытого чемпионата Франции



“Мы уже говорили с тренером о причинах поражения. Невозможно точно знать, почему именно так произошло. Я – такой же человек, как и все. Бывают дни, когда ничего не получается. И сегодня был именно такой. А соперница, кстати, показала теннис высокого уровня. Я же, наоборот, играла слабо. Жаль, что это случилось именно на турнире Grand Slam. Но как есть. Я верю, что после тяжелых поражений всегда приходят победы.

Результат я уже не изменю, но продолжать работать – могу. Ничего катастрофического не произошло. И это точно не причина менять всю команду, как мне часто советуют. Абсолютно с этим не согласен. Это просто поражение, которое я оставлю позади – и пойду дальше. Тем более, у меня уже, можно сказать, начался травяной сезон (смеется).

Я обычно охотно делюсь мыслями, потому что считаю это частью работы. Но сейчас… если что-то скажу – потом мне это будут постоянно вспоминать. И якобы только из-за этого меня преследуют поражения. Откровенно – по-человечески немножко стремно открывать карты. Как и у всех спортсменов, бывают плохие дни, вызванные разными причинами. Перед матчем и во время матча я сделала все, что могла.

У нее специфический стиль. Грунт – ее стихия. Я на 99% уверена, что на харде или на траве я взяла бы реванш. Ее 81% первой подачи? Ну, не знаю, насколько это что-то изменило, потому что средняя скорость там – 140 км/ч или даже ниже.

Пару играть в Париже не планирую. Есть несколько причин, по которым, скорее всего, уже завтра я уеду домой”.

Отметим, что в парном разряде Ролан Гаррос Марта Костюк должна была выступать вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. В прошлом году Костюк и Русе дошли в Париже до полуфинала.

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