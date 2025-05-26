Пьер Гасли: Цунода ошибся и смещался на торможении

Пьер Гасли считает, что Юки Цунода спровоцировал столкновение на седьмом круге в шикане на выходе из тоннеля, когда начал смещаться на торможении. Впрочем, у стюардов гонки мнение другое – они выписали предупреждение гонщику Alpine. Франко Колапинто отыграл несколько позиций и финишировал тринадцатым.

Франко Колапинто (13-й): «Старт с восемнадцатого места усложнял задачу попадания в очки, принимая во внимание малое количество событий во время гонки. Должен сказать, что финиш на тринадцатой позиции – максимум, принимая во внимание трафик и разную тактику команд. После инцидента с участием Пьера мы решили раньше провести пит-стоп.

Гонка получилась сложной, и она завершила непростой уик-энд в Монако. Нам мешали проблемы с балансом в медленных поворотах, и команде не удалось заставить машину работать так, как мы хотели.

Мы продолжим много работать перед Гран При Испании, который пройдёт на более привычной трассе».

Пьер Гасли (сход): «Мало хорошего в том, чтобы так рано закончить борьбу в гонке. Очень разочаровывающий результат для команды, хотя мы видели, как развивались события в гонке, так что возможностей было мало, учитывая старт с последних позиций.

Что касается инцидента, то я не ожидал, что Юки будет так сильно смещаться на торможении. Он ошибся перед тоннелем, затем начал тормозить в левой части трассы, а после начал смещаться вправо. По сути, мне некуда было деваться.

Я провёл пит-стоп на первом круге, и, возможно, по ходу гонки появились бы дополнительные возможности. Большинство финишировали на тех же позициях, на которых стартовали, за исключением сходов и штрафов.

Мы отправляемся в Испанию, где должны улучшить уровень наших выступлений».

Флавио Бриаторе, исполняющий обязанности руководителя команды: «Мы готовились к сложной гонке, учитывая стартовые позиции. Мы хотели попробовать альтернативную стратегию с Пьером, поэтому рано провели пит-стоп с расчётом на возможности, которые могли появиться. Затем произошёл инцидент с Цунодой, который завершил гонку Пьера.

Как мы видели, другие команды решили поиграть с интересными подходами к стратегии. Франко хорошо поработал, не ошибался и показывал неплохой темп, учитывая, что он находился в трафике. Я уверен, что он многому научился, и это придаст ему уверенности.

По сути, мы недостаточно быстры. Следующая гонка пройдёт в Испании на стандартной трассе и с новыми требованиями к антикрыльям. Посмотрим, как мы справимся».

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