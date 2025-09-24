Connect with us
Хоккей

Новичок сезона обыграл Днепр. Завершен первый день Кубка Украины

Завершился первый игровой день Кубка Украины по хоккею.

После матча, в котором Кременчуг разгромил Сокол 5:0, сыграли новичок сезона ХК Одещина и Днепр Херсон. Победу одержала Одещина со счетом 4:2.

В напряженной встрече новичок оформил победный гол в конце встречи, дубль оформил Игорь Шевченко.

В четверг турнир продолжится матчами Днепр – Кременчуг и Одещина – Сокол.

Кубок Украины. 1-й тур

Одещина – Днепр 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Шайбы: 17:27 Делий (Николаенко, Деркач) – 0:1, 31:28 Скрипник (Бабинец) – 1:1, Шевченко – 2:1, 47:11 Куцевич – 2:2, 58:13 Шевченко – 3:2, 59:55 Аблуллаев – 4:2

sport.ua

